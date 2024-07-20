Иностранцев будут проверять в списке на высылку из РФ при заключении брака

Факт включения в реестр контролируемых лиц будет проверяться в ЗАГСе при заключении брака мигрантами. Об этом стало известно 18 июля из поправок ко второму чтению законопроекта, направленного на введение режима высылки для иностранных граждан, у которых нет оснований пребывать в России.

Согласно поправкам, которые были поддержаны комитетом Государственной думы по делам СНГ, планируется дополнить закон «Об актах гражданского состояния». В частности, планируется расширить статью о порядке государственной регистрации брака: так, если хотя бы одно из лиц, вступающих в брак, — иностранный гражданин или лицо без гражданства, ЗАГС будет проверять его на факт присутствия в реестре контролируемых лиц.

Данный реестр предлагается к реализации в этом же списке поправок. Он будет представлять собой базу сведений об иностранных гражданах, которые считаются находящимися в режиме высылки.

В тот же день стало известно, что во II чтении законопроекта о праве полиции принимать решения об административном выдворении за пределы России иностранных граждан и лиц без гражданства были предложены поправки по сроку содержания иностранцев при выдворении из РФ. В соответствии с изменениями указанные лица могут находиться в специальных учреждениях не более 48 часов.