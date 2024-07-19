Блинкен признал, что США не гарантируют поддержку Украине в случае победы Трампа

Вашингтон может отказаться от помощи Украине в случае победы кандидата в президенты США Дональда Трампа. Такое заявление 19 июля заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, выступая на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института, который транслировался на YouTube-канале Госдепа.

«Конечно, у каждой администрации есть возможность задавать политику. Мы не можем гарантировать будущее», — сообщил он.

Дипломат также уточнил, что Соединенные Штаты подписали с Украиной соглашение о безопасности, но Вашингтон может отказаться от обозначенных в нем обязательств. Однако, госсекретарь отметил, что помимо США, есть еще более 20 стран, которые поддерживают Украину.

Ранее в этот день Дональд Трамп согласился баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии на ноябрьских выборах, выступая на съезде. Также он заявил, что Россия и Китай якобы боялись его и это помогало избежать конфликтов.

Экс-президент США не раз критиковал Вашингтон за поддержку Киева, отмечая, что американский бюджет необходимо тратить на американцев, а не отправлять деньги украинцам. Также он сообщал, что сможет урегулировать ситуацию на Украине еще до «прихода в Белый дом».

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что Москва серьезно относится к заявлениям Трампа и видит в них готовность и желание остановить конфликт. При этом украинский лидер Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек еще 20 мая, выражал обеспокоенность заявлениями Трампа о готовности быстро завершить конфликт.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года РФ объявила после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.