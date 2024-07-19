В Москве суд арестовал топтавшего крест дагестанского блогера

В Москве суд арестовал дагестанского блогера, обвиняемого в оскорблении религиозных чувств верующих и распространении порнографических материалов. Об этом сообщает 19 июля прокуратура столицы.

Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), а также ч. 2 ст. 242.1 УК РФ («Оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних»). Блогера заключили под стражу.

«В судебном заседании обвиняемый не возражал против избрания данной меры пресечения», — отметили в Telegram-канале ведомства.

12 июля фигурант, находясь в Москве, вел трансляцию, во время которой растоптал ногой христианский крест. Также выяснилось, что в 2022 году блогер отправил через один из мессенджеров три видеофрагмента с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре.

17 июля сообщалось, что СК возбудил дело в отношении растоптавшего христианский крест блогера. По информации СМИ, речь идет о треш-стримере родом из Дагестана, его трансляцию смотрело около 300 зрителей. Сообщалось, что после общественного резонанса из-за своего поступка блогер записал видео с извинениями.