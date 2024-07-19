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На Кубани эксгумировали тело ушедшего на СВО по липовой повестке военного

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Краснодарском крае эксгумировали тело участника спецоперации, старшего лейтенанта Александра Ерина, чтобы перезахоронить останки в родном поселке Первомайский в Тамбовской области. Мужчина отравился на фронт по поддельной повестке, рассказала в пятницу, 19 июля, его вдова Алена интервью ИА Регнум.

«Когда объявили частичную мобилизацию, Александр принес мне повестку, сказал, что его якобы призвали и он отправится на СВО. Я посмотрела на нее, выглядела она правдоподобно. В этот же день он сделал мне предложение, потому что до этого мы прожили 20 лет, не расписываясь. Он сказал, что, если с ним что-то случится, то я не должна остаться ни с чем. Это потом в военкомате я узнала, что никакой повестки ему не отправляли, а пошел он на СВО как доброволец. Я подозревала, что он хочет сбежать от меня, что я ему надоела», — поделилась Алена.

Эту версию подтверждает и тот факт, что, будучи госпитализированным, боец не сообщал, что у него есть родные в Тамбовской области, почему и был захоронен в Краснодарском крае.

После того как Ерин уехал в зону боевых действий, они регулярно созванивались, пока в начале июля прошлого года офицер не попал в госпиталь, где врачи вытащили из его тела 13 осколков. В последний раз они созванивались 18 июля 2023 года, а позднее в этот день выяснилось, что мужчина скончался.

«Он звонил мне 18-го. Мы поговорили. Он сказал, что у него что-то булькает в голове. И на следующий день я звоню — нет ответа. Я неделю подождала и пошла в военкомат. Там стали писать запросы по частям и госпиталям. Но нигде его не было», — поделилась супруга.

Спустя год в военкомате женщине сообщили, что мужчину захоронили в Краснодаре почти год назад. Перезахоронение бойца на родине в Первомайском состоялось 18 июля текущего года.

По словам Алены, мать погибшего военного угрожает забрать всё имущество, нажитое до росписи в загсе. По этой причине вдова офицера наняла адвоката и обратилась в прокуратуру.

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