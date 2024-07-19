Тело мужчины с пробитой головой обнаружено в квартире на юге Москвы
Тело мужчины с раной на голове обнаружено в одной из квартир на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы в пятницу, 19 июля.
«В квартире жилого дома на улице Чертановской обнаружено тело мужчины 1961 года рождения с проникающим ранением головы. По предварительной информации, телесное повреждение потерпевшему нанес его знакомый во время распития спиртных напитков», — сказали в ведомстве агентству городских новостей «Москва».
Прокуратура контролирует выяснение подробностей случившегося и ход процессуальной проверки.
9 июля топ-менеджер ГРК «Черногорская» Франк Риттнер был обнаружен мертвым в одной из высоток «Москвы-Сити». Тело 55-летнего директора по операционной готовности в ГРК нашли в башне Neva Towers, где жил мужчина, сообщается на сайте kp.ru. Проверка записей видеокамер показала, что менеджер не покидал свои апартаменты, а дверь коллегам никто не открыл.
На месте вызвали сотрудников МЧС, они вскрыли дверь и обнаружили мужчину мертвым. На теле признаков насильственной смерти нет, передает ИА «Регнум».