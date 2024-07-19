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Маск сделал репост мема о масштабном сбое в работе сервисов Microsoft

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Фото: TASS/AP/Ebrahim Noroozi
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Американский предприниматель Илон Маск сделал 19 июля репост мема о машстабном сбое в работе сервисов Microsoft.

На картинке изображен человек, символизирующий соцсеть Х (бывш. Twitter), который лежит и курит, глядя на бегающих внизу людей под иконкой Microsoft.

«Пока в программах (Microsoft. — Ред.) наблюдается сбой, это приложение продолжает работать», — заявил Маск на своей странице в соцсети Х.

Также предприниматель разместил рядом с постом смеющийся смайлик.

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Ранее в этот день произошел глобальный сбой в работе операционной системы Windows, связанный с ошибкой в обновлении ПО. Он вызвал проблемы в работе банков, авиакомпаний, супермаркетов, СМИ и отелей. В американской корпорации объяснили, что с этим может столкнуться любой пользователь, пытающийся использовать различные приложения и службы Microsoft 365.

Среди прочего стало известно о задержках в работе ряда крупных мировых аэропортов. При этом официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что российские авиакомпании и аэропорты работают в штатном режиме.

Минцифры РФ указало на то, что массовый IT-сбой показал значимость импортозамещения иностранного ПО.

При этом в Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора сообщили, что российские компании не сообщали о проблемах в результате сбоя в работе устройств на операционной системе Windows.

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