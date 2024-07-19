СМИ узнали об отводе Киевом сил на харьковском направлении
Украинское командование начало отвод основных сил из приграничных районов Харьковской области. Об этом 19 июля рассказал житель региона, подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ).
«На харьковском направлении ВСУ эвакуируют основные силы из приграничных районов за реку Оскол к селу Гроховатка, первыми линию боевого соприкосновения покинули сотрудники СБУ», — цитирует его «РИА Новости».
Ранее, 15 июля, в генштабе ВСУ сообщили, что для украинской армии на харьковском, кураховском и торецком направлениях сложилась тяжелая ситуация. В Киеве указали, что российские силы ведут на данных участках линии соприкосновения активные боевые действия.
До этого, 7 июля, телеканал Welt сообщил о крайне тяжелом положении ВСУ на донецком направлении. Отмечалось, что сложно выбрать место, где идут самые ожесточенные бои.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.