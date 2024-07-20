Столичный проект для художников получил международную премию

Проект правительства Москвы «Контуры культуры» получил премию «ОГМВ – Мехико – Культура 21» Всемирной организации «Объединенные города и местные власти», сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Это международное сообщество создано больше 100 лет назад и включает порядка 240 тысяч муниципалитетов, регионов и мегаполисов из 140 стран.

«Арт-проект занял первое место в номинации «Передовая практика», обойдя около 100 претендентов. Информацию о нем переведут на языки стран — участниц организации для масштабирования опыта Москвы в других государствах», — отметила вице-мэр.

Программа «Контуры культуры» дает возможность начинающим и уже известным художникам показать свое мастерство на столичных площадках. За три сезона организаторы получили 1,5 тыс. работ со всей России и из-за рубежа. Авторы лучших из них расписали стены более чем в 40 культурных центрах и библиотеках города.

Этим летом произведения современного искусства впервые появятся в Центре драматургии и режиссуры, детской школе искусств имени И.С. Баха и детской музыкальной школе имени И. Гайдна.

Организатор проекта — Московский продюсерский центр, которому недавно исполнилось 10 лет. Центр организует для молодых талантов различные мероприятия, давая им возможность представить свои работы на знаковых городских площадках. Участниками таких событий стали представители 30 стран.