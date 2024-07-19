Офицер оценил вероятность взрыва затопленного в Британии судна с боеприпасами

В британских СМИ всё чаще обсуждают корабль «Ричард Монтгомери». Он затонул в устье Темзы в 1944 году, и в его трюмах до сих пор находится 1400 т взрывчатых веществ. Какую опасность представляет его груз, выясняли «Тайны Чапман».

Торговое судно «Ричард Монтгомери» построили в США в 1943 году, но на плаву оно продержалось недолго. В августе 1944-го на него погрузили около 7 тыс. т взрывчатки, военную амуницию и отправили в Великобританию. Корабль прибыл в порт английского города Ширнесс и встал на якорь. Но сильные волны сорвали его. «Ричард Монтгомери» начал дрейфовать в сторону мели, где и затонул.

«В итоге после этого он начал трещать по швам и разломился. Буквально через несколько дней он затонул в этом месте. Уже по горячим следам боезапас пытались выгрузить с корабля», — рассказал писатель-маринист, капитан 2 ранга запаса Александр Козлов.

Но выгрузить успели не все боеприпасы. На борту на глубине 15 м до сих пор остается 1400 т снарядов и других взрывоопасных веществ. Они защищены железным каркасом, но в воде он быстро ржавеет. Если начинка бомбы соприкоснется с водой, возможен взрыв, так как соленая вода является электролитом. Но особую опасность представляют детонаторы.

«Они сейчас ржавеют, и тонкие мембраны, которые должны служить предохранителями, практически исчезают. Теоретически есть возможность взрыва в любой момент», — отметил капитан 1 ранга запаса Владимир Шигин.

При этом корабль находится в активной судоходной зоне, по периметру расставлены буи и предупреждающие знаки — подплывать ближе 800 м запрещено. В 2021 году правительство Великобритании выделило средства на демонтаж мачт. Однако дальше дело не пошло, хотя если взрыв произойдет, под угрозой окажутся как минимум 20 тыс. жителей Ширнесса. По оценкам английских экспертов, высота волны может достигнуть 5 м, а ширина — 300 м.

«Город славится своей криминогенной обстановкой. Он входит в число самых опасных городов Англии. Там постоянно буйствуют бандитские молодежные группировки. В некоторые районы заходить-то страшно, там почти нет полиции. Местные жители живут в состоянии постоянного страха», — рассказал публицист Александр Андрианов.

По его словам, в Великобритании ждут, что корабль все-таки взорвется и тогда огромная волна смоет неблагополучный город с лица земли. Это будет гораздо выгоднее, чем расселять людей из этого района и платить полицейским.

Официально правительство объясняет свое бездействие тем, что ликвидировать остатки боеприпасов с корабля слишком опасно и дорого. В связи с этим там вспоминают опыт Польши.

«Осуществляли подъем корабля с боезапасом. Не учли многих факторов, и при подъеме судна произошел взрыв мощностью, равной землетрясению магнитудой 4–5», — отметил Козлов.

Первая и Вторая мировые войны так начинили бомбами воды вокруг британских островов, что европейцы фактически живут на пороховой бочке. В сравнении с общим объемом затонувших снарядов боезапас «Ричарда Монтгомери» является «каплей в море».

Основная масса боеприпасов лежит на дне чуть больше века. За это время корпуса еще не успели полностью разрушиться. Возможно, это ждет нас в ближайшем будущем. При этом экологическая катастрофа происходит уже сейчас.

«Любой корабль — это сталь. Сталь начинает разлагаться, окислы железа попадают в воду. Есть определенные микроорганизмы, которые поедают сталь», — рассказал специалист по судоподъемным работам Александр Шпигель.

При избытке пищи эти микроорганизмы начинают интенсивно размножаться и менять состав воды. Они активно поглощают кислород и мешают росту кораллов, важного элемента морской экосистемы. Это может привести к уничтожению целых видов. Кроме того, в затонувших кораблях по всему миру содержится до 20 млн т нефтепродуктов. Они отравляют фитопланктон, которым питаются мелкие рыбы. Таких рыб поедают более крупные хищники, и с каждым звеном пищевой цепочки ядовитых веществ в морских животных становится всё больше. В итоге отравленные рыба и мясо попадают на стол человека.