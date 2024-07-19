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Cобянин дал старт строительству станции метро «Рублево-Архангельское»

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Фото: t.me/mos_sobyanin
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В столице началось строительство станции метро «Рублево-Архангельское». Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт работам в пятницу, 19 июля.

Рублево-Архангельская линия улучшит транспортное обслуживание свыше 800 тыс. жителей города. На данный момент работы ведутся на всех пусковых комплексах будущей ветки внутри МКАД.

Первые две станции «Деловой центр» и «Шелепиха» открылись в 2018 году в составе Большой кольцевой линии (БКЛ). В 2021-м началось строительство первого и второго пусковых комплексов Рублево-Архангельской линии от «Шелепихи» до «Липовой Рощи». В июле текущего года власти Москвы утвердили проект планировки от станции «Липовая Роща» до станции «Ильинская».

В Москве в процессе строительства находится район СберСити. На его территории появятся жилые кварталы, деловые центры и общественные пространства.

«Помимо строительства метро проведем реконструкцию Рублевского шоссе с возведением моста через Москву-реку», — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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Ранее, 17 июля, Собянин дал старт работам по строительству станции «Достоевская» Кольцевой линии метро. По его словам, этот проект является важным для жителей столицы, так как позволит снять до 20% нагрузки со станции «Проспект Мира» Кольцевой и Калужско-Рижской линий.

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