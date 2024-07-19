Обвинение запросило до 10 лет фигурантам дела о погромах в аэропорту Махачкалы

Гособвинение запросило от 7 до 10 лет тюремного заключения для пятерых фигурантов дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. Об этом 19 июля сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Судебный процесс начался в Краснодарском крае в июне. По данным Армавирского городского суда, речь идет о подсудимых Анварбеке Атаеве, Исламе Ибрагимове, Магомеде Омарасхабове, Рабадане Раджабове и Салике Рамазанове.

«Указанные лица обвиняются по ч. 2 ст. 212 УК РФ («Участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества, применением предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти»). Также один из подсудимых обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»)», — говорится в сообщении на сайте пресс-службы.

Согласно позиции обвинителя, цели наказания могут быть достигнуты только при назначении обвиняемым тюремного срока.

«В ходе прений сторон гособвинитель предложил назначить подсудимым наказания в виде лишения свободы на сроки от 7 до 10 лет», — заключили в Генпрокуратуре.

Беспорядки у аэропорта Махачкалы начались вечером 29 октября прошлого года. Участники пришли с антиизраильскими плакатами и скандировали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала авиагавани. Причиненный аэропорту ущерб составил более 285 млн. рублей.

Президент России Владимир Путин 30 октября 2023 года провел совещание по этому поводу. Глава государства также указал на то, что за событиями стояло намерение раскачать страну изнутри. В свою очередь, глава республики Сергей Меликов обратился к жителям с просьбой не давать врагам и провокаторам манипулировать собой и раскачивать ситуацию в регионе.

9 июля 2024 года глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов сообщил, что 140 человек находятся под стражей по делу о беспорядках. Кроме того, по его словам, более 1,2 тыс. участников инцидента были привлечены к административной ответственности.