Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МИД Венгрии назвал недружественным запрет Киева на поставки нефти из России
Армия
На Сахалине прошли испытания дрона с искусственным интеллектом «Иволга»
Мир
СМИ указали на истощение Украины из-за атак России на энергоинфраструктуру
Общество
В Красноярск прибыл резервный рейс для летевших из Индии в США пассажиров
Общество
Эксперт назвала семь шагов к обучению детей финансовой грамотности
Мир
Суд ООН счел де-факто аннексией оккупацию палестинских территорий Израилем
Общество
Исследование показало рост расходов у россиян летом
Общество
СК потребовал арестовать экс-главу Шатуры Артюхина
Мир
Хуситы сообщили об ударе по Тель-Авиву с применением беспилотника
Политика
Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности во время крупных мероприятий
Спорт
МОК объявил о начале олимпийского перемирия
Общество
Несколько улиц в центре Москвы сделают пешеходными 20–21 июля
Происшествия
Пострадавший при ударе ВСУ по Шебекино 16-летний подросток умер в больнице
Общество
Суд приговорил журналиста WSJ Гершковича к 16 годам колонии
Мир
Аэропорты мира доложили о задержках в работе из-за глобального сбоя Microsoft
Мир
СМИ сообщили о крушении самолета Ан-2 в Армении
Интернет и технологии
Сбои произошли в работе банков и авиакомпаний по всему миру
Армия
В плен ВС России за неделю сдались 19 военных ВСУ
Сюжет:

Обвинение запросило до 10 лет фигурантам дела о погромах в аэропорту Махачкалы

0
Фото: соцсети
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гособвинение запросило от 7 до 10 лет тюремного заключения для пятерых фигурантов дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. Об этом 19 июля сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Судебный процесс начался в Краснодарском крае в июне. По данным Армавирского городского суда, речь идет о подсудимых Анварбеке Атаеве, Исламе Ибрагимове, Магомеде Омарасхабове, Рабадане Раджабове и Салике Рамазанове.

«Указанные лица обвиняются по ч. 2 ст. 212 УК РФ («Участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества, применением предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти»). Также один из подсудимых обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»)», — говорится в сообщении на сайте пресс-службы.

Согласно позиции обвинителя, цели наказания могут быть достигнуты только при назначении обвиняемым тюремного срока.

«В ходе прений сторон гособвинитель предложил назначить подсудимым наказания в виде лишения свободы на сроки от 7 до 10 лет», — заключили в Генпрокуратуре.

Массы в беспорядке: как идет расследование событий в аэропорту Махачкалы
Инцидент в воздушной гавани был срежиссирован с территории Украины, считают представители власти и эксперты

Беспорядки у аэропорта Махачкалы начались вечером 29 октября прошлого года. Участники пришли с антиизраильскими плакатами и скандировали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала авиагавани. Причиненный аэропорту ущерб составил более 285 млн. рублей.

Президент России Владимир Путин 30 октября 2023 года провел совещание по этому поводу. Глава государства также указал на то, что за событиями стояло намерение раскачать страну изнутри. В свою очередь, глава республики Сергей Меликов обратился к жителям с просьбой не давать врагам и провокаторам манипулировать собой и раскачивать ситуацию в регионе.

9 июля 2024 года глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов сообщил, что 140 человек находятся под стражей по делу о беспорядках. Кроме того, по его словам, более 1,2 тыс. участников инцидента были привлечены к административной ответственности.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024