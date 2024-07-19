МВД объявило в розыск публициста Олега Кашина

МВД РФ объявило в розыск публициста Олега Кашина (внесен в реестр иноагентов). Эта информация следует из базы ведомства по состоянию на 19 июля.

«Кашин Олег Владимирович. 17.06.1980. Разыскивается по статье УК», — сказано в карточке.

Статья, по которой ведется розыск, в базе не приводится.

Минюст внес Кашина в список СМИ-иноагентов в июне 2022 года. В сентябре того же года журналиста оштрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента в своих видеороликах на YouTube и в постах в Telegram-канале.

Ранее, 17 июля, журналист, бывший сотрудник петербургского издания «Фонтанка» Андрей Захаров (признан в РФ иноагентом) был объявлен в розыск по подозрению в нарушении правил деятельности иностранного агента.

До этого, 10 июля, в Зеленоградский районный суд поступили материалы дела главы ФБК (признан НКО-иноагентом, экстремистской организацией и запрещен в России) Марии Певчих (признана в РФ иноагентом), в отношении которой открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 19.34 КоАП («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»).