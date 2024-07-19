Орнитологический сквер создадут в Екатеринбурге
В Екатеринбурге объявили о поиске подрядчика, который создаст орнитологический сквер в Мичуринском. Об этом 19 июля сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на документацию соответствующего аукциона на портале госзакупок.
«Место выполнения работ: Академический район, участок по улице Цветоносная, между МДОУ-Детский сад № 8 и домом № 58 к. 6 по улице Широкореченской», — приводит агентство описание объекта закупки.
К 1 октября на выбранном участке проложат дорожки, установят скамейки и урны, высадят 210 кустов и 51 дерево — ивы, сосны и яблони. На деревьях установят поилки и антивандальные кормушки для птиц.
Максимальная стоимость контракта с подрядчиком оценивается в 3 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге благоустроят набережную Верх-Исетского пруда. Там появятся причалы, зона проката спортинвентаря, тихие места отдыха, детские площадки, каток.