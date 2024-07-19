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Митинг в поддержку Гуцул прошел у здания суда в Молдавии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Молдавии у зала суда прошел в пятницу, 19 июля, митинг в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул. Корреспондент «Известий» был на месте событий.

Уточняется, что ровно год назад она получила мандат. Однако вместо общения с жителями региона о проделанной работе политик вынуждена защищаться в суде.

По словам главы Гагаузии, разбирательство ведется крайне предвзято. Политик отметила, что прокуроры задают вопросы, не относящиеся к делу, по которому ее обвиняют.

«То есть про протесты, про погоду — вот такие вопросы были. Но по какому делу я обвиняюсь, ни одного вопроса не было», — заявила Гуцул.

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Ранее, 11 июля, глава Гагаузии поделилась, что Кишинев фабрикует в отношении нее уголовное дело и унижает ее, чтобы лишить статуса руководителя администрации региона. Кроме того, политик сообщила, что не понимает, по какой именно статье идет обвинение.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников выбрали интеграцию республики в Таможенный союз. Гуцул выступает за укрепление дружественных отношений региона с Россией.

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