Потушен лесной пожар в Туапсе

В Краснодарском крае в Туапсинском районе ликвидировали лесной пожар. Его площадь составляла 4 га. С огнем пытались справиться с четверга, 18 июля.

Как сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на региональный оперативный штаб, задымление в Туапсинском лесничестве Георгиевского участкового лесничества было обнаружено накануне при помощи цифровой платформы «Лесохранитель». Она помогает выявлять возгорания в лесных массивах. Затем данные передаются диспетчерам.

Начальная площадь пожара составляла 1,5 га. Затем она увеличилась в несколько раз. Утром в пятницу спасатели локализовали возгорание, а к середине дня ликвидировали. В тушении принимали участие 28 спасателей и восемь единиц техники.

Юг России сейчас занимает первое место по пожарной опасности, предупреждают метеорологи. В МЧС 16 июля сообщили о локализации пожара в крымском поселке Коктебель на площади 40 га. Первые сообщения о возгорании появились еще 15 июля. Позже республиканская прокуратура сообщила, что огонь распространился на территорию Карадагского горно-лесного заповедника.