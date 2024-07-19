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Австралийский спортсмен ампутировал часть пальца ради участия в Олимпиаде

МОК: хоккеист из Австралии Доусон ампутировал палец для участия в Олимпиаде
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Bart Scheulderman
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Член сборной Австралии по хоккею на траве Мэтт Доусон пошел на ампутацию части пальца, чтобы попасть на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом 18 июля сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Спортсмен сломал безымянный палец правой руки в преддверии начала Игр, и не смог бы принимать в них участие в период заживления. По словам 30-летнего Доусона, решение о дальнейших действиях ему пришлось принимать быстро, но оно было обдуманным.

«Я принял взвешенное решение, посоветовавшись с пластическим хирургом, не только ради возможности выступать в Париже, но и ради дальнейшей жизни. Лучшим вариантом для меня было отрезать верхнюю часть пальца», — сказал хоккеист.

При этом Доусон выразил мнение, что множество людей сталкивается с более серьезными потерями, поэтому значение его шага не стоит преувеличивать. Тренер хоккеиста, в свою очередь, назвал его поступок невероятным проявлением преданности своему делу.

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Накануне МОК опубликовал на своем сайте список российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде. В турнире примут участие 15 атлетов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта.

Игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится 26 июля.

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