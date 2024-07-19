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Лесной пожар в Карадагском заповеднике в Крыму потушен

МЧС: потушен лесной пожар в Карадагском заповеднике в Крыму
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сотрудники МЧС потушили крупный лесной пожар на территории Карадагского заповедника в Коктебеле Республики Крым. Об этом 19 июля сообщило ведомство.

«МЧС России: пожар в Коктебеле ликвидирован на 40 га», — говорится в Telegram-канале регионального главка МЧС.

Также уточняется, что Главное управление МЧС по Крыму усиливает работу по мониторингу противопожарной обстановки. Сотрудники ведомства проводят профилактические рейды по вопросу соблюдения мер пожарной безопасности.

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Накануне, 18 июля, заместитель директора заповедника по общим вопросам Юлия Хижняк отметила, что площадь пожара в поселке Коктебель увеличилась до 44 га. Из них 42 га горели на территории Карадагского заповедника.

Пожар в Коктебеле начался 15 июля. Позже огонь распространился на Карадагский заповедник, где есть занесенные в Красные книги виды растений и животных. В первый день площадь возгорания увеличилась с 20 до 30 га.

К тушению были привлечены авиация МЧС и силы Росгвардии. К утру 16 июля огонь локализовали на 40 га, а днем 17 июля в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения с использованием авиации, которая осуществляла сброс воды.

По информации МВД России, к пожару привели действия 50-летнего мужчины, который выполнял строительные работы в поселке. Во время резки металла инструментом от искр загорелась сухая растительность. Мужчина пытался потушить огонь самостоятельно, но не справился, указали в ведомстве.

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