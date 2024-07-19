Лесной пожар в Карадагском заповеднике в Крыму потушен
Сотрудники МЧС потушили крупный лесной пожар на территории Карадагского заповедника в Коктебеле Республики Крым. Об этом 19 июля сообщило ведомство.
«МЧС России: пожар в Коктебеле ликвидирован на 40 га», — говорится в Telegram-канале регионального главка МЧС.
Также уточняется, что Главное управление МЧС по Крыму усиливает работу по мониторингу противопожарной обстановки. Сотрудники ведомства проводят профилактические рейды по вопросу соблюдения мер пожарной безопасности.
Накануне, 18 июля, заместитель директора заповедника по общим вопросам Юлия Хижняк отметила, что площадь пожара в поселке Коктебель увеличилась до 44 га. Из них 42 га горели на территории Карадагского заповедника.
Пожар в Коктебеле начался 15 июля. Позже огонь распространился на Карадагский заповедник, где есть занесенные в Красные книги виды растений и животных. В первый день площадь возгорания увеличилась с 20 до 30 га.
К тушению были привлечены авиация МЧС и силы Росгвардии. К утру 16 июля огонь локализовали на 40 га, а днем 17 июля в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения с использованием авиации, которая осуществляла сброс воды.
По информации МВД России, к пожару привели действия 50-летнего мужчины, который выполнял строительные работы в поселке. Во время резки металла инструментом от искр загорелась сухая растительность. Мужчина пытался потушить огонь самостоятельно, но не справился, указали в ведомстве.