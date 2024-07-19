Отдыхающих в Крыму предупредили о ливне с градом в ближайшие часы
Крым в ближайшее время накроет непогода. Ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град. При осадках ветер усилится до 25 м/с. На территории полуострова объявлено штормовое предупреждение.
Неблагоприятные погодные явления будут отмечаться в восточных и южных районах республики, отмечает ИА SevastopolMedia со ссылкой на МЧС по региону. Предупреждение будет действовать до конца дня 19 июля.
Ранее синоптики пообещали сильный дождь и порывистый ветер 19 июля жителям Москвы. За двое суток может выпасть 10–70 мм осадков. Это 75% от месячной нормы. Дожди будут идти в Москве и на следующей неделе, температура не повысится, но будет не холодно, обещают синоптики. При этом и возвращения жары до конца июля ждать не стоит.