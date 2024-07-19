Украинские спортсмены не будут приветствовать россиян на Олимпиаде в Париже

Национальный олимпийский комитет (НОК) достиг договоренностей с международными федерациями о том, чтобы украинские спортсмены не приветствовали россиян на Олимпийских играх в Париже. Об этом 19 июля заявил президент НОК Украины Вадим Гутцайт в эфире украинского телемарафона.

«Мы договорились с международными федерациями, где необходимо приветствовать [спортсменов] во время встречи, а также после матча. Договорились, что мы [украинцы] не приветствуем друг друга [с россиянами], не пожимаем руку», — сказал Гутцайт.

Еще в апреле президент НОК сообщал, что спортсменам из Украины запретят фотографироваться с россиянами, а также давать совместные интервью в ходе Игр в Париже.

Также организация совместно с министерством спорта страны обращалась к Международному олимпийскому комитету (МОК) с требованиями аннулировать приглашения сначала для 12 российских дзюдоистов, затем — еще для девяти спортсменов из России, среди которых были борцы и один каноист.

Ранее, 19 июля, МОК опубликовал на своем сайте список российских спортсменов, которые выступят на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. В турнире примут участие 15 атлетов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта.

8 декабря прошлого года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия турнире на строгих условиях — таких же, как и при их отборе. Атлетам будет запрещено соревноваться в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.