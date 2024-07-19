Суд арестовал экс-главу Шатуры Артюхина

Тверской районный суд Москвы принял решение арестовать экс-главу подмосковного города Шатура Алексея Артюхина по делу о растрате более 220 млн рублей. Об этом сообщается 19 июля после прошедшего заседания.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия. Мера пресечения в отношении фигуранта избрана до 17 сентября. Обвиняемый подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Хищение чужого имущества путем присвоения или растраты в составе организованной группы либо в особо крупном размере»).

«По версии следствия, Артюхин совместно с иными лицами совершили растрату бюджетных денежных средств при строительстве очистных сооружений и водозаборного узла на территории района, чем причинили ущерб в особо крупном размере», — указано в Telegram-канале судов общей юрисдикции.

В прокуратуре Московской области отметили, что Артюхин свою вину не признал и отказался от дачи показаний. Также он возражал против заключения под стражу, попросив суд отправить его под домашний арест.

Ранее 19 июля Артюхину было предъявлено обвинение в растрате бюджетных денег в особо крупном размере. Экс-глава Шатуры был задержан 18 июля. По данным следствия, он растратил бюджетные средства, выделенные на строительство водозабора и очистных сооружений.

Новость дополняется