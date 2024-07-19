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ЦБ РФ договорился о покупке здания делового центра на «Белорусской» в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Центральный банк России (ЦБ РФ) намерен приобрести в собственность строящийся деловой центр SLAVA у метро «Белорусская» в Москве. Как сообщается 19 июля на сайте регулятора, соответствующий договор о покупке заключен с группой ВЭБ.РФ.

Отмечается, что после получения комплекса в собственность по окончании ремонтных работ ЦБ РФ передаст большую часть зданий, которыми владеет сегодня, Росимуществу. При этом историческое здание на улице Неглинной Банк России сохранит за собой. Здание на «Белорусской», ориентировочно, будет сдано и передано Центробанку в I квартале 2026 года.

«Это позволит оптимизировать затраты на владение недвижимостью, которая находится в собственности, отказаться от аренды всех помещений и значительно уменьшить общую площадь зданий, используемых Банком России, а также эффективно разместить сотрудников в соответствии с задачами, которые стоят перед регулятором», — пояснил регулятор.

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В марте 2024 года сообщалось, что на первичном рынке недвижимости Москвы в настоящее время реализуется 1397 корпусов в 411 жилых и апарт-комплексах. Как сообщили «Известиям» в компании «Метриум», средний срок строительства жилых проектов в столице составляет 33 месяца. Аналитики отметили, что объем предложения жилья в январе 2024 года достиг рекордного показателя — 74 840 лотов.

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