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Соратник Трампа заявил об ответственности Европы за конфликт на Украине

Соратник Трампа Гренелл: ответственность за конфликт на Украине лежит на Европе
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Конфликт на Украине является ответственностью в первую очередь Европы. Об этом 19 июля заявил бывший исполняющий обязанности директора Национальной разведки США в администрации экс-президента Дональда Трампа Ричард Гренелл в интервью Bild.

«Он у вас на заднем дворе», — сказал соратник бывшего американского лидера в беседе с немецкой газетой на полях национального съезда Республиканской партии в Милуоки.

По его словам, если бы конфликт произошел в Мексике, США «сделали бы большую часть работы, если не всю», и не обратились за помощью, например, к Германии.

При этом Гренелл заявил о своей уверенности в мирном плане Трампа по урегулированию кризиса на Украине. По его словам, во время президентства республиканца конфликтов в Европе не было.

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Ранее в этот день на съезде Трамп заявил, что согласен баллотироваться на пост лидера США от Республиканской партии на ноябрьских выборах. Также он заявил, что во время его президентского срока Россия и Китай якобы боялись его, что помогало избежать конфликтов. По его словам, другие страны опасались его реакции.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что во время предвыборных кампаний в Соединенных Штатах их участники делают множество заявлений, которые рассчитаны на внутреннюю аудиторию, и поэтому изобилуют фразами, которые хочется услышать избирателям.

До этого, 16 июля, ирландский журналист Чей Боуз отметил, что заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Трамп в случае победы выступит за мирное урегулирование конфликта на Украине, было плохой новостью для западных лидеров.

Бывший американский лидер не раз критиковал Вашингтон за поддержку Киева, отмечая, что американский бюджет необходимо тратить на американцев, а не отправлять деньги украинцам. Также он сообщал, что сможет урегулировать ситуацию на Украине еще до «прихода в Белый дом». Тогда президент России Владимир Путин заявил, что Москва серьезно относится к заявлениям Трампа и видит в них готовность и желание остановить конфликт. Однако украинский лидер Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек еще 20 мая, выражал обеспокоенность заявлениями Трампа о готовности быстро завершить конфликт.

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