Просроченные лекарства нашли в клинике Красноярска после смерти ребенка

Многочисленные нарушения выявили во время проверки в частной стоматологической клинике в Красноярске. Проверка проводилась региональной прокуратурой по факту смерти семилетнего ребенка.

Так, выяснилось, что кабинеты в клинике не оснащены необходимым оборудованием, сотрудники не обеспечены средствами индивидуальной защиты. В лечебном учреждении прокуратура обнаружила просроченные лекарственные препараты. В здании нет эвакуационных выходов и системы дымоудаления.

По факту нарушений возбуждены административные дела, руководителю клиники внесено представление. В учреждении изъяли документацию, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Устанавливаются обстоятельств произошедшего и виновные в гибели ребенка, пишет ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на краевую прокуратуру.

Ранее сообщалось, что в частный многопрофильный центр, оказывающий в том числе стоматологические услуги, обратились мать с семилетним ребенком. Мальчику должны были провести лечение и чистку зубов «во сне». Для проведения седации женщина предоставила анализы сына. Анестезиолог посчитал, что противопоказаний для этой процедуры у мальчика нет, и ввел ему седацию.

Во время лечения ребенку стало плохо. Врач-анестезиолог и медики скорой помощи не смогли его реанимировать.

Ранее, 13 февраля, стало известно о смерти девочки во время лечения зубов у стоматолога. После процедур ребенок не вышел из наркоза. Девочку экстренно доставили в больницу, где она скончалась, не приходя в сознание. Было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ).