Систематические удары Вооруженных сил (ВС) России по энергетической инфраструктуре Украины истощили страну. Об этом 18 июля сообщило на своем сайте издание Berliner Zeitung.

По данным CМИ, атаки идут по объектам производства и распределения электроэнергии. В частности, киевский поставщик электроэнергии в апреле 2024 года подвергся удару 11 ракетами, только семь из которых были сбиты.

По информации украинских властей, половина инфраструктуры производства электроэнергии уже разрушена. При этом Россия сообщает об уничтожении 90% украинской энергетики.

В итоге сейчас на Украине электричество доступно только 4–6 часов в день, несмотря на импорт электричества из Словакии и Австрии через Венгрию. Эта ситуация отрицательно влияет на промышленность страны, а также деморализует гражданское население, говорится в публикации.

До этого, 17 июля, The New York Times сообщила, что разрушенная украинская энергетическая система столкнулась с аномальной жарой, которая может привести ее к полному развалу. Для того чтобы предотвратить крах сети, власти ввели массовые отключения света. Согласно данным издания, большинство объектов находятся без электроэнергии в течение 10 часов в день.

Ранее, 13 июля, на Украине ужесточили график отключения электричества. Были введены три очереди отключений после обеда и до конца суток. В настоящее время применяются ограничения объемом две очереди одновременно.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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