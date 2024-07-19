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Орбан указал на растущее число покушений на антивоенных политиков

Орбан: провоенные силы пытаются вытеснить политиков, выступающих за мир
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Фото: REUTERS/Hollie Adams
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В мире растет число покушений на антивоенных политиков, заявил 19 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью на радио Kossuth.

«Прежде всего, растет число покушений — эффектных, привлекающих внимание всего мира. Все они направлены против антивоенных политиков, выступающих за мир. Провоенные силы настолько взбудоражены, напряжены и организованы, что пытаются вытеснить миротворческие силы со сцены, из центра политической жизни», — заявил он.

Также в интервью он коснулся темы своих миротворческих визитов в рамках председательства Венгрии в Совете Европы, целью которых было обсуждение способов урегулирования конфликта на Украине.

«Я принял решение о миротворческой миссии не только из моральных соображений и христианского долга, чтобы уменьшить число убитых и раненых, хотя это было самой важной причиной, поскольку нет ничего важнее человеческой жизни — но и потому, что это в интересах венгров. В мирное время у нас в Венгрии будет другая экономическая ситуация, дающая людям больше возможностей», — сказал Орбан.

Также венгерский премьер отметил, что считает европейских провоенных политиков наивными, из-за того что они полагают, что путь к миру лежит через убеждение сторон.

«Если воюющие стороны не хотят мира, то мы должны задать вопрос, готовы ли глобальные центры силы совместно выступить за мир. Нужно не взывать к душам воюющих сторон, но пояснить им, что весь мир хочет мира», — заключил он.

Ранее, 18 июля, экс-кандидат в президенты Австрии Геральд Грос указал на высокий риск покушений на правых политиков в ЕС. В данный момент, по его словам, любого политического деятеля, который выступает против растраты миллиардов в пользу Украины и призывает к миру, обзывают автократом, агентом КГБ или прислугой российского президента Владимира Путина, а преследовать таких людей на Западе считается нормальным.

Покушение на Трампа: в экс-президента США стреляли на предвыборном митинге
Политик отделался легким ранением, подозреваемый ликвидирован

За последнее время в мире произошли два громких покушения на политиков. Нападение на словацкого премьера Роберта Фицо случилось 15 мая, когда он вышел к приветствовавшей его публике. Стрелявшим оказался 71-летний мужчина по имени Юрай Центула, который позже объяснил свой поступок недовольством работой Фицо. Политик ранее часто выступал с критикой НАТО и политики Запада в отношении Киева.

14 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании произошло покушение на кандидата в президента США и республиканца Дональда Трампа. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще два человека были ранены. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР. 16 июля издание Politico сообщало, что американская разведка не исключила вероятности новых покушений на кандидата в президенты.

В тот же день Фицо отреагировал на произошедшее и заявил, что сценарий нападения на Трампа организован под копирку с покушением на него. По его мнению, политические оппоненты пытаются «заткнуть Трампу рот», а когда это не удается сделать, разжигают через СМИ агрессию, что и привело к инциденту.

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