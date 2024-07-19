Тело пропавшей неделю назад туристки нашли в Туапсе в Черном море
В городе Туапсе Краснодарского края в Черном море найдено тело туристки, которую унесло в море на сапборде. Об этом сообщили в пятницу, 19 июля, на сайте администрации района.
Уточняется, что тело девушки достали из воды спасатели Краснодарского края. Ее обнаружили в районе села Ольгинка, напротив пансионата «Шахтинский текстильщик». Приметы совпадают с пропавшей, которая приехала на курорт из Ленинградской области.
Три девушки пропали во время плавания с сапбордами в море 12 июля в Туапсинском районе Краснодарского края.
12 июля сообщалось, что спасатели ведут поиски пропавших девушек. Одна из туристок на сапе, смогла вернуться на берег. Вечером в 400 м от берега была обнаружена еще одна туристка из Краснодара. Третья девушка пропала.
В спасательных работах были задействованы 40 человек, а также пять катеров и гидроциклы.