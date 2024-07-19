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Количество лесных пожаров в разы снизилось в Забайкалье

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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В Забайкальском крае снизилось количество природных пожаров. Это констатировал в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Александр Осипов.

По его словам, число пожаров сократилось со 160-170 в день на прошлой неделе до 25. Из них шесть возгораний потушили на площади 5 тыс. га.

Сейчас в Забайкалье огнем охвачено 75 тыс. га леса. Это значительно меньше, чем в прошедшие три месяца, когда площадь возгораний приближалась к 800 тыс. га.

Осипов назвал жару, сухие грозы и воспламенение от работающей техники причинами природных пожаров. Он также заявил, что населенным пунктам ничто не угрожает, пишет ИА ChitaMedia.

С 3 июня в Забайкальском крае действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

16 июля замглавы Рослесхоза Алексей Венглинский рассказал «Известиям», что в Забайкальском крае и Республике Саха (Якутия) отмечаются аномально высокая температура воздуха, порывистый ветер и повышенная грозовая активность. К ликвидации огня в этих двух регионах привлечено около 3 тыс. человек, 273 единицы техники и 27 воздушных судов.

Юг России сейчас занимает первое место по пожарной опасности, предупреждают метеорологи.

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