Два человека погибли при столкновении авто с деревом в Курганской области
В Куртамышском округе Курганской области в результате съезда авто с дороги с последующим наездом на дерево погибли два 21-летних молодых человека. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Авария произошла днем в пятницу, 19 июля, на 78-м км автодороги Курган – Куртамыш – Целинное. Недалеко от села Пушкино 21-летний водитель «Лады Приора», по предварительным данным, не справился с управлением. Машина вылетела с проезжей части и оказались в лесном массиве.
Судя по фотографиям с места происшествия, авто сломало несколько молодых деревьев, затем врезалось в сосну и встало вертикально, опираясь на ствол.
Автомобилист погиб на месте. Его 21-летний пассажир с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, но спасти его не удалось — молодой человек скончался в реанимации, пишет ИА «Ура.ру».
Обстоятельства и точная причина автокатастрофы устанавливаются.
Ранее в этот же день сообщалось об опрокидывании автомобиля «УАЗ» на федеральной трассе в Якутии. Один человек погиб, еще четверо пострадали.