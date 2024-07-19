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В Совфеде заявили о воровской сущности киевского режима

Сенатор Джабаров: киевский режим полностью построен на воровстве
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Фото: ТАСС/Петров Сергей
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Киевский режим полностью построен на воровстве, в скором времени Запад это осознает и сократит его поддержку. Таким мнением 19 июля с «Известиями» поделился первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Так он отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, о том, что резолюция об изъятии доходов от российских активов в перспективе поможет Киеву заполучить эти самые активы. Это справедливо, заявил украинский лидер, выступая на заседании британского кабинета министров.

«Киевский режим полностью построен на воровстве — украсть, обмануть, присвоить. Половину помощи Запада они разворовывают. Сейчас они нацелились на наши активы, якобы это справедливо. Какой здесь критерий справедливости? Они забывают, какие беды нанесли народу Донбасса, Херсонской, Запорожской областей, Крыма», — заявил Джабаров.

По мнению сенатора, Украина считает, что ей все обязаны.

«Это очень цинично и говорит о том, что рано или поздно все эти запасы закончатся, а дальше как они будут жить? Нельзя всё время жить с протянутой рукой, ждать, что в эту руку кто-то что-то положит, какие-то гроши. Я думаю, что перспектива такого режима безрадостная, потому что рано или поздно весь Запад поймет, что страна, которая хочет только потреблять, ничего не производя, ничего не давая взамен, такой попутчик никому не нужен. Рано или поздно вся эта поддержка Запада закончится», — заключил он.

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Ранее, 24 июня, главы МИД стран Евросоюза утвердили перечисление €1,4 млрд прибыли от российских замороженных активов в Европейский фонд мира, откуда они будут потрачены на военную помощь Украине. Деньги пойдут на боеприпасы, средства ПВО и поддержку производства оружия для Киева.

В том же месяце официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что арсенал контрмер Москвы на конфискацию доходов от активов РФ широкий, ответ может затронуть западное имущество и средства, которые находятся в юрисдикции России.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в ЕС утвердили решение о заморозке активов Центробанка РФ.

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