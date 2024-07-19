Реклама
Прямой эфир
Интернет и технологии
Microsoft сообщила об устранении первопричины глобального сбоя в работе
Мир
В США заявили об уверенности Пелоси в возможности отговорить Байдена от выборов
Политика
Путин назначил главой экспертного управления президента РФ Агафонова
Мир
Открытие Олимпиады в Париже оказалось на грани срыва из-за забастовки артистов
Армия
Силы ПВО за ночь уничтожили 19 беспилотников ВСУ над территорией РФ
Общество
Обвинение запросило для журналиста WSJ Гершковича 18 лет колонии
Общество
Москвичей предупредили о сильном дожде с грозой в пятницу
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт на автовокзале в Ессентуках
Мир
Хуситы сообщили об ударе по Тель-Авиву с применением беспилотника
Политика
Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности во время крупных мероприятий
Общество
В Госдуме предложили обязать ФНС передавать в ФСБ данные о гражданах
Общество
Несколько улиц в центре Москвы сделают пешеходными 20–21 июля
Происшествия
Пострадавший при ударе ВСУ по Шебекино 16-летний подросток умер в больнице
Происшествия
В Балашихе задержали пытавшегося отравить родителей мужчину
Мир
Аэропорты мира доложили о задержках в работе из-за глобального сбоя Microsoft
Мир
СМИ сообщили о крушении самолета Ан-2 в Армении
Интернет и технологии
Сбои произошли в работе банков и авиакомпаний по всему миру
Мир
На Западе выразили обеспокоенность мощью российских подлодок

Спецштаб создали для подготовки ввода Камчатской краевой больницы

0
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Камчатке завершается строительство краевой больницы, одного из ключевых объектов в регионе. Губернатор Владимир Солодов распорядился создать специальный штаб по подготовке к вводу в эксплуатацию первого этапа больницы.

По словам главы региона, объект находится на высокой стадии готовности. Накануне на встрече с владельцем подрядной организации, президентом компании Crocus Group Аразом Агаларовым, была достигнута договоренность увеличить число рабочих, задействованных в строительстве больницы. На Камчатку они прибудут в ближайшее время. Сейчас на стройке работают 470 человек, но есть возможность задействовать еще 100 человек.

В данный момент, как пишет ИА KamchatkaMedia, на объекте завершается монтаж внутренних инженерных систем вентиляции, теплоснабжения, электроснабжения, чистовая отделка. В ближайшее время начнутся пуско-наладочные испытания всего комплекса. Ведется благоустройство прилегающей территории.

Общая площадь территории больницы — более 41 га. Комплекс возводится в два этапа. На первом этапе введут в эксплуатацию лечебно-диагностический, палатный корпус и инженерные сооружения, которые обеспечивают возможность первому этажу самостоятельно функционировать.

Камчатская краевая больница имени Лукашевского занимает девять зданий. Они были построена в 1950–1970-х годах. Их износ уже превысил 70%.

В конце мая сообщалось, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно более 925 млн рублей на строительство Камчатской краевой больницы. Средства поступят из резервного фонда. Дополнительное финансирование позволит ускорить создание высокотехнологичного медучреждения для Дальневосточного региона. Так, на выделенные средства к концу года построят объекты инженерной инфраструктуры, клинический и лечебно-диагностический корпуса.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024