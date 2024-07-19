Спецштаб создали для подготовки ввода Камчатской краевой больницы

На Камчатке завершается строительство краевой больницы, одного из ключевых объектов в регионе. Губернатор Владимир Солодов распорядился создать специальный штаб по подготовке к вводу в эксплуатацию первого этапа больницы.

По словам главы региона, объект находится на высокой стадии готовности. Накануне на встрече с владельцем подрядной организации, президентом компании Crocus Group Аразом Агаларовым, была достигнута договоренность увеличить число рабочих, задействованных в строительстве больницы. На Камчатку они прибудут в ближайшее время. Сейчас на стройке работают 470 человек, но есть возможность задействовать еще 100 человек.

В данный момент, как пишет ИА KamchatkaMedia, на объекте завершается монтаж внутренних инженерных систем вентиляции, теплоснабжения, электроснабжения, чистовая отделка. В ближайшее время начнутся пуско-наладочные испытания всего комплекса. Ведется благоустройство прилегающей территории.

Общая площадь территории больницы — более 41 га. Комплекс возводится в два этапа. На первом этапе введут в эксплуатацию лечебно-диагностический, палатный корпус и инженерные сооружения, которые обеспечивают возможность первому этажу самостоятельно функционировать.

Камчатская краевая больница имени Лукашевского занимает девять зданий. Они были построена в 1950–1970-х годах. Их износ уже превысил 70%.

В конце мая сообщалось, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно более 925 млн рублей на строительство Камчатской краевой больницы. Средства поступят из резервного фонда. Дополнительное финансирование позволит ускорить создание высокотехнологичного медучреждения для Дальневосточного региона. Так, на выделенные средства к концу года построят объекты инженерной инфраструктуры, клинический и лечебно-диагностический корпуса.