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Трамп заявил о начале Россией СВО из-за слабости администрации Байдена

Трамп: Россия начала СВО, увидев слабости администрации Байдена
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Россия начала специальную военную операцию (СВО) на Украине, увидев слабость администрации президента США Джо Байдена. Об этом 18 июля заявил кандидат на пост главы Белого дома Дональд Трамп в ходе национального съезда Республиканской партии, трансляция которого велась в YouTube.

«Они увидели, что эти люди некомпетентны», — сказал республиканец.

По мнению Трампа, толчком к началу СВО стал вывод войск США из Афганистана. Произошедшее в этой стране политик назвал «катастрофическим», напомнив, что Вашингтон оставил в этой стране вооружений на общую сумму в $85 млрд.

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Ранее, 27 июня, Трамп в ходе дебатов с Байденом назвал вывод американских войск из Афганистана «днем величайшего позора в истории страны».

При этом экс-президент США не раз критиковал Белый дом за поддержку Украины, заявляя, что американский бюджет необходимо тратить на американцев, а не отправлять деньги Киеву. Также он говорил, что сможет урегулировать ситуацию еще до «прихода в Белый дом».

В июле, комментируя это, президент России Владимир Путин отмечал, что Россия серьезно относится к подобным заявлениям и видит в них готовность и желание остановить конфликт. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, выражал обеспокоенность заявлениями Трампа и утверждал, что его план приведет к потере Киевом территорий.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков еще в январе отметил, что у Москвы пока что нет представления, каким образом 45-й президент Соединенных Штатов намерен добиться столь быстрого урегулирования конфликта.

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