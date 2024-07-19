Трамп заявил о начале Россией СВО из-за слабости администрации Байдена
Россия начала специальную военную операцию (СВО) на Украине, увидев слабость администрации президента США Джо Байдена. Об этом 18 июля заявил кандидат на пост главы Белого дома Дональд Трамп в ходе национального съезда Республиканской партии, трансляция которого велась в YouTube.
«Они увидели, что эти люди некомпетентны», — сказал республиканец.
По мнению Трампа, толчком к началу СВО стал вывод войск США из Афганистана. Произошедшее в этой стране политик назвал «катастрофическим», напомнив, что Вашингтон оставил в этой стране вооружений на общую сумму в $85 млрд.
Ранее, 27 июня, Трамп в ходе дебатов с Байденом назвал вывод американских войск из Афганистана «днем величайшего позора в истории страны».
При этом экс-президент США не раз критиковал Белый дом за поддержку Украины, заявляя, что американский бюджет необходимо тратить на американцев, а не отправлять деньги Киеву. Также он говорил, что сможет урегулировать ситуацию еще до «прихода в Белый дом».
В июле, комментируя это, президент России Владимир Путин отмечал, что Россия серьезно относится к подобным заявлениям и видит в них готовность и желание остановить конфликт. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, выражал обеспокоенность заявлениями Трампа и утверждал, что его план приведет к потере Киевом территорий.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков еще в январе отметил, что у Москвы пока что нет представления, каким образом 45-й президент Соединенных Штатов намерен добиться столь быстрого урегулирования конфликта.