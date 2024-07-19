Реклама
Прямой эфир
Интернет и технологии
Microsoft сообщила об устранении первопричины глобального сбоя в работе
Мир
В США заявили об уверенности Пелоси в возможности отговорить Байдена от выборов
Политика
Путин назначил главой экспертного управления президента РФ Агафонова
Мир
Открытие Олимпиады в Париже оказалось на грани срыва из-за забастовки артистов
Армия
Российские силы освободили населенный пункт Юрьевка в ДНР
Общество
Обвинение запросило для журналиста WSJ Гершковича 18 лет колонии
Общество
Москвичей предупредили о сильном дожде с грозой в пятницу
Общество
СК потребовал арестовать экс-главу Шатуры Артюхина
Мир
Хуситы сообщили об ударе по Тель-Авиву с применением беспилотника
Политика
Путин обсудил с Совбезом обеспечение безопасности во время крупных мероприятий
Спорт
МОК объявил о начале олимпийского перемирия
Общество
Несколько улиц в центре Москвы сделают пешеходными 20–21 июля
Происшествия
Пострадавший при ударе ВСУ по Шебекино 16-летний подросток умер в больнице
Общество
Суд приговорил журналиста WSJ Гершковича к 16 годам колонии
Мир
Аэропорты мира доложили о задержках в работе из-за глобального сбоя Microsoft
Мир
СМИ сообщили о крушении самолета Ан-2 в Армении
Интернет и технологии
Сбои произошли в работе банков и авиакомпаний по всему миру
Армия
В плен ВС России за неделю сдались 19 военных ВСУ
Сюжет:

Зеленский допустил, что Украина не сможет отвоевать все потерянные территории

0
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, признал, что Киев не сможет вернуть все потерянные территории. Об этом он заявил 19 июля в интервью Би-би-си.

В беседе с журналистами Зеленский заявил о необходимости давления зарубежных политиков на Москву, чтобы убедить ее прекратить военные действия и сесть за стол переговоров.

«Это не значит, что все территории будут отвоеваны силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь», — сказал он.

Также Зеленский подтвердил, что рассматривает свой уход с поста главы государства только по окончании конфликта в стране.

Зеленский всё чаще говорит о переговорах с Россией. И вот почему

Ранее, 17 июля, глава МИД России Сергей Лавров напомнил о готовности Москвы к переговорам по украинскому кризису и безопасности в Европе с учетом законных интересов России. При этом он подчеркнул, что Запад взял курс на продавливание ультиматума Зеленского любой ценой.

До этого, 15 июля, Зеленский заявил, что российские представители должны принять участие во второй конференции по урегулированию конфликта на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что президент Украины не может указывать РФ, в каких конференциях участвовать.

Президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он. На Западе и Украине отвергли мирную инициативу.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024