Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, признал, что Киев не сможет вернуть все потерянные территории. Об этом он заявил 19 июля в интервью Би-би-си.

В беседе с журналистами Зеленский заявил о необходимости давления зарубежных политиков на Москву, чтобы убедить ее прекратить военные действия и сесть за стол переговоров.

«Это не значит, что все территории будут отвоеваны силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь», — сказал он.

Также Зеленский подтвердил, что рассматривает свой уход с поста главы государства только по окончании конфликта в стране.

Ранее, 17 июля, глава МИД России Сергей Лавров напомнил о готовности Москвы к переговорам по украинскому кризису и безопасности в Европе с учетом законных интересов России. При этом он подчеркнул, что Запад взял курс на продавливание ультиматума Зеленского любой ценой.

До этого, 15 июля, Зеленский заявил, что российские представители должны принять участие во второй конференции по урегулированию конфликта на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что президент Украины не может указывать РФ, в каких конференциях участвовать.

Президент РФ Владимир Путин заявил 14 июня, что Россия всегда стремилась к миру и готова сесть за стол переговоров хоть завтра. Это станет возможным тогда, когда Киев выведет войска из российских регионов и официально откажется от намерений интеграции в НАТО, указал он. На Западе и Украине отвергли мирную инициативу.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.