Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом 19 июля сообщили в Минобороны РФ.
«19 июля около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Ранее в этот день Минобороны сообщало, что за ночь ПВО уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов украинской армии над Белгородской и Курской областями, а также над Республикой Крым и акваторией Черного моря.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.