Центр фиджитал-спорта появится на Камчатке

В Елизове Камчатского края откроют центр фиджитал-спорта. Он появится на базе спортивного комплекса «Радужный». Как поясняет ИА KamchatkaMedia, речь идет о новом виде спорта, который сочетание в себе традиционные дисциплины с состязаниями в виртуальном мире. Это могут быть футбол, хоккей или популярные на Камчатке единоборства.

Замглавы регионального правительства Александра Лебедева рассказала, что на Камчатке уже действует федерация фиджитал-спорта. Для строительства центра и его работы закуплено и доставлено все необходимое оборудование, техника, программное обеспечение, компьютерные кресла для игроков, есть состав тренеров.

По словам Лебедевой, тон фиджитал-соревнованиям, которые сейчас проходят по всей стране, был задан в Казани на Играх будущего. Их посетили молодые спортсмены со всего мира. Замглавы правительства края выразила уверенность, что и на Камчатке появятся герои, которые проявят себя и в спорте, и в виртуальной реальности.

Целью Всероссийской федерации фиджитал-спорта (ВФФС) является популяризация и поддержка этого нового вида спорта в России. Общественная организация отвечает за развитие, продвижение и организацию массового спорта в формате функционально-цифрового многоборья.

В конце мая сообщалось, что Минспорта РФ окажет поддержку при строительстве в Хабаровске фиджитал-центра — площадки нового поколения, созданной по принципу объединения физической и цифровой активности. О строительстве площадки сообщил глава ведомства Михаил Дегтярев. Он посетил место стройки модульного спортивного зала у арены «Ерофей».