Мишустин подписал распоряжение об открытии генконсульства в Индонезии
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генерального консульства страны в городе Денпасар, Индонезия. Соответствующий документ размещен в пятницу, 19 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.
«МИД России установить штатную численность работников <...> и утвердить его штатное расписание», — говорится в документе.
Отмечается, что расходы на открытие генконсульства РФ в Денпасаре будет осуществляться за счет бюджетных средств. Эти деньги были учтены при составлении федерального бюджета на очередной финансовый год.
Ранее, 9 марта, Мишустин подписал распоряжение об открытии генерального консульства страны в Мальдивской Республике.