Песков рассказал о личной беседе Путина с журналистом Карлсоном

Личное общение президента России Владимира Путина и американского журналиста Такера Карлсона после интервью в феврале было непродолжительным. Об этом 19 июля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Общение после интервью было достаточно непродолжительным, это единственное, что я могу сказать», — сказал он журналистам.

При этом заявление Карлсона о том, что Россия является «авторитарной страной», Песков назвал личным мнением журналиста.

Накануне, 18 июля, Карлсон рассказал The Wall Street Journal, что после записи интервью с Путиным он побеседовал с российским лидером без камер о конфликте на Украине. Вместе с тем в беседе с изданием Карлсон также выразил мнение, что Путин «не демократ», а Россия — «авторитарная страна», и обвинил Вашингтон в конфликте РФ и Украины.

9 февраля было опубликовано интервью Путина Карлсону, длившееся более двух часов. Российский лидер рассказал о том, как складывалась Киевская Русь, а затем единое российское государство со столицей в Москве, а также указал на предпосылки развития национализма на территории Украины. Также президент РФ ответил на вопросы о НАТО, США, Китае, взрывах на «Северных потоках» и освобождении американского журналиста Эвана Гершковича, который был обвинен в России в шпионаже.

Карлсон впервые прилетел в Россию 3 февраля. Его визит в Москву вызвал неоднозначную реакцию в США. При этом многие западные политики и эксперты высоко оценили интервью, указав на его огромное значение в освещении позиции РФ для западной аудитории.