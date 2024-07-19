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Песков рассказал о личной беседе Путина с журналистом Карлсоном

Песков: общение Путина и Карлсона после интервью было непродолжительным
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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Личное общение президента России Владимира Путина и американского журналиста Такера Карлсона после интервью в феврале было непродолжительным. Об этом 19 июля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Общение после интервью было достаточно непродолжительным, это единственное, что я могу сказать», — сказал он журналистам.

При этом заявление Карлсона о том, что Россия является «авторитарной страной», Песков назвал личным мнением журналиста.

«Россия будет бороться за свои интересы до конца»
Интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Основные цитаты

Накануне, 18 июля, Карлсон рассказал The Wall Street Journal, что после записи интервью с Путиным он побеседовал с российским лидером без камер о конфликте на Украине. Вместе с тем в беседе с изданием Карлсон также выразил мнение, что Путин «не демократ», а Россия — «авторитарная страна», и обвинил Вашингтон в конфликте РФ и Украины.

9 февраля было опубликовано интервью Путина Карлсону, длившееся более двух часов. Российский лидер рассказал о том, как складывалась Киевская Русь, а затем единое российское государство со столицей в Москве, а также указал на предпосылки развития национализма на территории Украины. Также президент РФ ответил на вопросы о НАТО, США, Китае, взрывах на «Северных потоках» и освобождении американского журналиста Эвана Гершковича, который был обвинен в России в шпионаже.

Карлсон впервые прилетел в Россию 3 февраля. Его визит в Москву вызвал неоднозначную реакцию в США. При этом многие западные политики и эксперты высоко оценили интервью, указав на его огромное значение в освещении позиции РФ для западной аудитории.

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