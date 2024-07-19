В Одессе мужчина выстрелил в воздух при попытке задержания
В Одессе мужчина выстрелил в воздух во время попытки задержания сотрудниками военкомата. Об этом сообщает 19 июля в Telegram-канале агентство УНИАН.
Уточняется, что инцидент произошел около рынка «Привоз». Сотрудники остановили мужчину. В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что он является уклонистом.
«Когда его пытались задержать, тот вырвался и выстрелил в воздух», — сообщили в агентстве.
По предварительной информации, мужчине удалось сбежать.
Ранее, 15 июля, на Украине задержали 27 уклонистов при попытке сбежать в Молдову. За «услугу» в случае удачной переправки они должны были заплатить $4–7 тыс. Уточняется, что организаторы отправляли указания по незаконному пересечению госграницы в одном из «профильных» Telegram-каналов. Некоторых уклонистов подвозили женщины.
4 июля председатель комитета Верховной рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха сообщил, что ежедневно около 200 мужчин пытаются выехать с Украины. По словам депутата, всё больше людей работают в стране неофициально, чтобы избежать утечки личных данных в государственные базы.
Президент Украины Владимир Зеленский, чьи полномочия закончились 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц, ужесточает наказание за уклонение от нее и не предусматривает положений о демобилизации.
Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.