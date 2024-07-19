Россия и Китай выпустили молодь осетровых в Амур
Члены официальных делегаций России и КНР провели совместную экологическую акцию. Они поучаствовали в мероприятиях по выпуску молоди осетровых видов рыб в пограничные воды реки Амур.
Как уточняет ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу амурского филиала ФГБУ «Главрыбвод», в районе города Тунцзян в Китае в реку выпущено 425 тыс. штук молоди осетра амурского и 100 экземпляров особей калуги, которым уже по 2–4 года.
В мероприятиях, кроме официальных лиц, принимали участие школьники, студенты и жители города. Акция прошла в соответствии с программой и соглашением, заключенным между двумя странами. На российской стороне выпуск молоди состоялся в пятницу, 19 июля.
Так, в пограничные воды выпущено 50 тыс. штук молоди калуги с Владимирского осетрового рыбоводного завода Амурского филиала ФГБУ «Главрыбвод». Всего же в этом году в Амур планируется выпустить не менее 1,3 млн штук молоди осетровых.
Агентство поясняет, что подобные мероприятия направлены на пополнение и восстановление численности осетра амурского и калуги. Эти виды рыб являются эндемиками Амура и считаются особо ценными.
Ранее, 15 июля, сообщалось, что в реки Камчатского края выпустили 2,7 тыс. мальков кеты. Акцию провели энергетики ПАО «Камчатскэнерго» и сотрудники Росрыболовства. Цель — восполнение водных биоресурсов. Молодь ценной породы лососевых рыб пополнила ресурсы реки Авача, которая является водоемом рыбохозяйственного значения.