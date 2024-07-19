Ливневки очистят от ила и мусора в Биробиджане
В Биробиджане ведется очистка ливневых колодцев. Это должно улучшить их работу в летний период. Ливневки освобождают от иловых наслоений и мусора.
По словам мэра города Максима Семенова, которые приводит ИА EAOMedia, в соцсетях появились жалобы на состояние левневок по улице Шолом-Алейхема. На тротуаре после дождей долго не уходит вода. Для организации работ направили подрядчика. Специалисты вскрыли колодцы и расчистили их. Далее они проследят, как колодцы будут справляться.
Агентство поясняет, что расчистка ливневых колодцев от песка, грязи и мусора является одной из мер, благодаря которой дождевая вода не скапливается на пешеходных зонах. За лето и осень предстоит расчистить колодцы на наиболее проблемных участках Биробиджана.
Ранее сообщалось о том, что ливневый колодец появится в городском парке в Биробиджане, чтобы ликвидировать лужу, которая регулярно образуется на его территории. Работы проведут в рамках благоустройства.