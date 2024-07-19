В Кузбассе сотрудница детского дома предстанет перед судом за халатность
В Кемеровской области сотрудница детского дома «Единство» предстанет перед судом из-за пропажи детей во время похода. Об этом 19 июля сообщили в региональной прокуратуре.
«Прокуратурой Кемеровской области — Кузбасса утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летней воспитателя детского дома № 5 «Единство» в г. Междуреченск. Она обвиняется по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры.
По версии следствия, 28 июня обвиняемая сопровождала группу из 12 воспитанников детского дома в походе в районе заповедника «Кузнецкий Алтау». При этом она не приняла решение завершить поход из-за начавшегося дождя, уклонилась от маршрута и не проследила за перемещениями детей.
В результате трое подростков 13–15 лет сошли с маршрута и пропали без вести. Решением Междуреченского городского суда пропавшие без вести несовершеннолетние признаны умершими.
Ранее, 18 июня, в Екатеринбурге бывшая директор учебно-воспитательного учреждения была осуждена по уголовному делу о халатности. В октябре 2022 года на территории учреждения одним из воспитанников было совершенно тяжкое преступление в отношении другого ребенка. При этом директор учебного заведения не сообщила о случившемся и не предприняла мер для оказания помощи пострадавшему воспитаннику.