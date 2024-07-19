В автобусах Петербурга поймали 180 тыс. «зайцев» за полгода

За первое полугодие 2024 года контролеры-ревизоры проверили более 9 млн пассажиров автобусов в Санкт-Петербурге. Около 180 тыс. горожан решили прокатиться «зайцем», сообщает пресс-служба ГКУ «Организатор перевозок».

На пассажиров, решивших сэкономить на оплате проезда, контролеры составили акты о выявленном нарушении. Штраф за безбилетный проезд составляет 500 рублей.

В 2022 году транспорт Северной столицы перешел на новую модель обслуживания. В штат коммерческих перевозчиков набрали 510 контролеров-ревизоров, которые ежедневно выходят на автобусные маршруты, чтобы ловить безбилетников.

По информации телеканала «78», отличить контролеров можно по следующим признакам: форма синего или желто-синего цветов, надпись на куртке: «Комитет по транспорту. СПб ГКУ «Организатор перевозок». У стажеров имеются сигнальные билеты с такой же надписью.

У каждого контролера должно быть при себе служебное удостоверение, нагрудный знак, персональный видеорегистратор, ручной валидатор и наряд-задание. При этом ревизоры не принимают оплату за проезд и не имеют права требовать от пассажира оплатить штраф на месте.