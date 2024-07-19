В Кремле рассказали о коммуникации с администрацией Байдена
Российская сторона не имеет почти никаких контактов с администрацией действующего президента США Джо Байдена, поэтому говорить о каком-либо диалоге с американской стороной не представляется возможным. Об этом 19 июля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Его практически нет. Ситуативная коммуникация, которую вряд ли можно назвать диалогом», — отметил пресс-секретарь президента РФ на брифинге.
По каким каналом происходит частичное общение, Песков не уточнил.
Он также добавил, что во время президентства Дональда Трампа было много напряженности, однако при нем США сохраняли диалог со странами. Этот факт выгодно отличает его политику, отметил Песков.
До этого, 16 июля, Песков подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутриполитические процессы в США. Однако Москва очень внимательно наблюдает за происходящим там, поскольку речь идет о стране с самым большим оборонным бюджетом в мире, указал он.
В начале июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет работать с любым избранным президентом Соединенных Штатов. Вместе с тем он выразил уверенность, что после выборов политика Вашингтона на российском направлении не изменится.
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