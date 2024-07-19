Обвинение запросило 18 лет колонии для журналиста Гершковича по делу о шпионаже
Обвинение запросило суд приговорить гражданина США, журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича к 18 годам колонии строго режима за шпионаж. Информацию об этом «Известиям» 19 июля подтвердили в Свердловском областном суде Екатеринбурга.
Приговор журналисту огласят сегодня в 17:00 (15:00 мск). При этом подсудимый свою вину отрицает.
Третье закрытое заседание по делу Гершковича состоялось ранее в этот день. Этап судебного следствия завершился накануне.
Сотрудник The Wall Street Journal Гершкович был задержан 30 марта 2023 года при попытке получить засекреченную информацию о деятельности оборонного предприятия. В тот же день он был арестован Лефортовским судом Москвы. Меру пресечения несколько раз продлевали.
14 декабря 2023 года президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что будет найдено решение в вопросе обмена журналиста. Он подчеркнул, что в основе таких решений должны лежать гуманитарные принципы.
Вместе с тем 13 июня текущего года Генпрокуратура России направила дело Гершковича в Свердловский областной суд, утвердив обвинительное заключение. Ему вменяют совершение преступления, предусмотренного ст. 276 Уголовного кодекса РФ («Шпионаж»).
В свою очередь, бывший президент США Дональд Трамп 27 июня пообещал, что в случае переизбрания будет добиваться быстрого освобождения журналиста.