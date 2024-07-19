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Как добиться ремонта дороги рядом с домом в 2024 году

Россиянам рассказали, как добиться ремонта дороги возле дома
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Нередко на дорогах возле дома можно обнаружить ямы, выбоины, просадки и незакрывающиеся люки, которые мешают проходу и проезду жильцов. Но прежде чем жаловаться на состояние дороги, нужно определить, кто ответственен за ее содержание. Куда обращаться с требованием провести ремонт дороги в 2024 году и можно ли ее отремонтировать самостоятельно, рассказывают «Известия».

Какие повреждения дороги требуют ремонта в 2024 году

Требования к покрытию дорожной части определяются государственным стандартом (ГОСТ Р 50597‑2017). Согласно ему, к недостаткам, которые требуют устранения, относятся колеи глубиной 2–3 см, «волны» на улицах местного значения глубже 5 см, ямы шире 60 см, глубже 5 см и длиннее 15 см. Таким образом если в яму помещается хотя бы половина кроссовка, то это уже отклонение от ГОСТа.

Помимо этого, во дворе не должно быть разрушенных крышек люков и решеток канализации, а также загрязнений, образовавшихся в результате россыпи грунта, розлива горюче-смазочных материалов и других веществ площадью 1 кв. м и более.

Когда на дороге обнаружены подобные недостатки, это повод для того, чтобы обратиться с просьбой устранить их или провести ремонт.

Куда жаловаться на плохие дороги в 2024 году

Прежде чем предпринимать какие-либо шаги, следует свериться с кадастровой картой на сайте Росреестра. Для этого на карте нужно найти свой дом и кликнуть на участок перед ним, чтобы определить принадлежность дороги.

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Если проезд у дома относится к общей придомовой территории, то дорога в равных долях принадлежит всем собственникам квартир. В этом случае ответственность за ее ремонт несет управляющая компания (УК). А работы будут проводиться за счет средств, которые жильцы каждый месяц перечисляют на ремонт и содержание общедомового имущества.

Заявление в УК подается в двух экземплярах на имя руководителя. В нем необходимо указать суть проблемы, продолжительность текущего состояния дорожного покрытия и примерный объем работ. К заявлению хорошо приложить фотографии и видеоматериалы с проблемного участка. Подписать документ должны не менее 50% собственников жилья. Ответ поступит в течение месяца. В случае бездействия УК жильцы могут пожаловаться в надзорные органы.

Если у дома проходит дорога общего пользования или границы участка не определены, то за их содержание отвечают органы местного самоуправления. Тогда необходимо уведомить районную администрацию онлайн или при личном визите. Обращению будет присвоен номер, его нужно сохранить. Официальный ответ должен поступить в течение месяца.

Также можно оставить обращение нa сайте ГИБДД или cпeциaльнoм пopтaлe в интepнeтe, который посвящен вопросам городского благоустройства. В Москве, например, сообщить о повреждении дорожного покрытия можно на портале «Наш город» в разделе «Актуальные проблемные темы» — «Моя дорога».

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Можно ли отремонтировать дорогу самостоятельно в 2024 году

Собственники помещений вправе и сами отремонтировать дорогу, если она оформлена в собственность жителей дома. Согласование с местной администрацией в этом случае не нужно. Достаточно провести внеочередное собрание жильцов, на котором большинство проголосует за ремонт и предложенную организацию, которая восстановит дорожное покрытие.

Однако помимо ремонтных работ придется оплатить и услуги независимого эксперта, который даст анализ текущего состояния дороги и составит смету. Все взносы и расходы нужно фиксировать, сохраняя каждую квитанцию. По окончании работ потребуется снова вызвать эксперта, чтобы он проконтролировал качество и выдал заключение о приемке работ.

Затем необходимо направить заявление в УК с требованием возмещения понесенных расходов, с приложением копий всех документов. В случае отказа или бездействия УК в течении месяца с момента обращения, следует также обратиться в надзорный орган.

Ранее «Известия» рассказали о самых частых жалобах жильцов в адрес управляющих компаний.

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