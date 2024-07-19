Банки разных стран мира испытывают проблемы из-за сбоя в Microsoft

Ведущие мировые банки и платежные системы испытывают проблемы в своей работе на фоне глобального сбоя в компании Microsoft Windows. В частности, 19 июля о невозможности воспользоваться услугами пользователям сообщает сайт Лондонской фондовой биржи.

Портал Downdetector фиксирует жалобы на проблемы в работе британского Lloyds Bank, а также платежных систем Visa и Mastercard. Также невозможно зайти на страницу мировой страховой компании UnitedHealth Group.

В Австралии сообщили о сложностях в работе банков NAB, ANZ, Commonwealth Bank, Suncorp и Bendigo Bank. Из-за глобального сбоя в стране также остановилась работа некоторых супермаркетов и аэропортов, указал телеканал ABC News.

Помимо этого, с системными проблемами столкнулся и крупнейший по количеству клиентов банк ЮАР — Capitec, пишет агентство Bloomberg. При этом клиенты всё еще могут проводить операции по картам. В Банке Израиля также сообщили о частичном влиянии глобального сбоя Microsoft на банковскую систему страны.

Ранее в этот день произошел массовый сбой Microsoft, связанный с ошибкой в обновлении программного обеспечения по безопасности компании CrowdStrike. Это вызвало проблемы в работе банков, авиакомпаний, аэропортов, а также супермаркетов, СМИ и отелей. В американской корпорации объяснили, что с этим может столкнуться любой пользователь, пытающийся использовать различные приложения и службы Microsoft 365.

CrowdStrike подтвердила, что на компьютерах с установленным ею программным обеспечением безопасности возникают проблемы с внезапным отключением операционной системы Windows.

Аэропорты мира также сообщили о проблемах в работе и возможных задержках рейсов в связи с глобальными сбоями в Microsoft. В пресс-службе немецкого авиаперевозчика Lufthansa сообщили «Известиям», что ситуация повлияла на закрытие аэропорта в Берлине. Задержки наблюдаются в лондонском Хитроу. При этом официальный представитель Росавиации Артем Кореняко отметил, что российские авиакомпании и аэропорты работают в штатном режиме.