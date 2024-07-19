У растоптавшего христианский крест блогера из Дагестана нашли детское порно

Растоптавшего христианский крест блогера из Дагестана обвинили в хранении детского порно. Об этом 19 июля сообщило ГСУ СК России по городу Москве.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 («Оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних»).

Отмечается, что во время осмотра места жительства мужчины был изъят мобильный телефон. Там были найдены фотографии и видеоматериалы, содержащие, согласно судебной экспертизе, порнографические изображения несовершеннолетних.

Таким образом, блогеру предъявлено обвинение по статье об обороте материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и по ч. 1 ст. 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»).

Следствие 19 июля намерено ходатайствовать о заключении обвиняемого под стражу.

Об инциденте стало известно 17 июля. По данным следствия, подозреваемый транслировал свои действия в интернете 12 июля, совершив публичное оскорбление религиозных чувств. Было возбуждено уголовное дело. Комментируя это, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев отмечал, что блогера необходимо наказать по закону.