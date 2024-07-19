Российские военные рассказали о блокировке ВСУ перед освобождением Урожайного

Российские военнослужащие освобождали населенный пункт Урожайное в Донецкой Народной Республике (ДНР) с помощью тактики блокировки противника с нескольких направлений. Деталями 19 июля поделился командир 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным Топаз.

«[Освобождение] явилось следствием действия по блокированию населенного пункта сразу же в четырех-пяти районах. Северную часть сразу отрезали, не допустив подхода противника и не допустив его выхода», — сказал военный.

По его словам, подразделения украинских боевиков также были блокированы с центра и запада. После этого в течение короткого времени были введены резервы в появившиеся бреши.

Ранее, 14 июля, Минобороны РФ сообщило, что российская армия освободила Урожайное и ведет его зачистку и разминирование.

Министр обороны России Андрей Белоусов 16 июля направил телеграммы участникам освобождения населенного пункта. Он поздравил личный состав с этой победой и сообщил, что более 2 тыс. военных получат государственные награды, пятеро — звание Героя Российской Федерации. Белоусов поблагодарил бойцов за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу.

В тот же день начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов вручил государственные награды отличившимся при освобождении Урожайного военнослужащим.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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