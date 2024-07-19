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Экономист прокомментировал сокращение Россией объема вложений в госбумаги США

Экономист Лобода: у США усиливается токсичная репутация заемщика
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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У США усиливается токсичная репутация заемщика, развивающиеся страны стремительно сокращают свои вложения в американские государственные облигации. Об этом в разговоре с «Известиями» 19 июля заявил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

Так он прокомментировал информацию о том, что Россия за май сократила портфель американских гособлигаций до $45 млн с уровня апреля в $46 млн. Об этом свидетельствуют данные минфина США.

«У США усиливается токсичная репутация заемщика. На фоне роста геоэкономической напряженности, противостояния с Китаем и нарастающего комплекса проблем с госдолгом, развивающиеся страны стремительно сокращают свои вложения в US Treasuries. За последние два года существенно сократили в нем долю Китай и Бразилия, а Россия и Турция фактически обнулили свои вложения», — заявил Лобода.

Он отметил, что сегодня доля России в американском госдолге смотрится весьма символичной.

«Выйти полностью из US Treasuries означало бы перевес политики над экономической целесообразностью. В настоящее время этого не требуется, тем более что при таком раскладе пострадала бы устойчивость внешних вложений РФ», — подчеркнул экономист.

Также он добавил, что крупным странам вне западного мира целесообразнее и безопаснее развивать свою финансовую независимость без вложений в доллар, так как, по его мнению, «времена изменились».

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28 июня специалисты Международного валютного фонда назвали рост госдолга США угрозой мировой экономике. Так, к 2032 году госдолг страны может превысить 140% ВВП. МВФ призвал американских политиков тщательно рассмотреть вопрос о повышении косвенных налогов и постепенном увеличении подоходного налога.

При этом 14 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин указал на окончательный подрыв доверия к доллару в мире. Он подчеркнул, что в марте 2022 года доля «недружественных» валют в экономике достигала 84,7%, а на сегодняшний день она составляет 17,8%. Кроме того, в 3,5 раза выросли расчеты в рублях. Председатель ГД добавил, что сейчас все страны стали понимать, что «США используют свою валюту как инструмент политического давления», а суверенные государства стали искать альтернативу.

Кроме того, экс-президент США Дональд Трамп еще в апреле обратил внимание на то, что действующий глава государства Джо Байден совершенно не владеет экономической ситуацией в стране. По его словам, нынешний лидер полностью потерял контроль над инфляцией.

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