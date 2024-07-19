Суд в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей

Таганский суд Москвы назначил компании Google штраф в размере 4 млн рублей за отказ удалить ложную информацию. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей», — говорится в сообщении.

Google признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации в соответствии с законодательством РФ»).

Протокол в отношении американской корпорации был составлен из-за отказа удалить ложные сведения о Вооруженных силах РФ, уточняет «РИА Новости».

Ранее, 1 июля, Арбитражный суд Москвы взыскал 10 млрд рублей с американского юрлица Google International LLC в пользу его обанкротившейся российской «дочки» ООО «Гугл». Тем самым было удовлетворено требование конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского признать незаконными перечисление почти 9,5 млрд рублей дивидендов в адрес Google International LLC и перечисление в бюджет налогов на дивиденды в размере 500 млн рублей.

10 апреля Мосгорсуд утвердил для Google оборотный штраф в 4,6 млрд рублей за повторный отказ удалить с YouTube фейки о специальной военной операции, экстремистский контент, а также ЛГБТ-ролики (ЛГБТ признано в РФ экстремистским движением и запрещено).