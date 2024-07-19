Освещение отремонтировали на 11 дорогах в Московской области
В Московской области восстановили неисправные линии освещения на 11 региональных дорогах. Работы выполнили специалисты «Мосавтодора», сообщает пресс-служба подмосковного минтранса в пятницу, 19 июля.
Ремонт, в частности, прошел в Дмитрове, Серебряных Прудах, Волоколамске, Егорьевске, Мытищах, Королеве и Серпухове.
Как отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня», некорректно работающие линии наружного освещения могут создавать на дорогах аварийные ситуации, поэтому неполадки устраняются оперативно.